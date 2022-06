Cantor Zé Neto fratura três costelas e cancela agenda de shows

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, cancelou os shows de junho, marcados entre os dias 3 e 16, após quebrar três costelas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o acidente aconteceu nessa quinta-feira (2), mas o artista já começou o tratamento.

O médico recomendou que o artista permanecesse em repouso absoluto. Assim, as pessoas que compraram ingressos para os eventos até dia 16 devem ter o dinheiro de volta.

A assessoria de imprensa do cantor ainda vai divulgar informações sobre reembolsos ou novas datas.

Em vídeo publicado no perfil oficial do evento desta sexta, Zé Neto mandou um recado para o público que aguardava o show da dupla: "Meu parceiro [Cristiano] vai me representar junto com a dupla Neto e Henrique. [...] Com certeza vão fazer uma noite especial por aí. Obrigado pelo carinho", disse.

Entenda o acidente

Durante entrevista a Leo Dias, Zé Neto detalhou que começou a sentir as dores enquanto estada treinando boxe, no entanto, não percebeu que era grave. "Estava com o sangue quente, né? Mas fui ao médico e como respondi ao médico que a dor estava suportável, não fizeram raio-X".

Zé Neto Sertanejo “Mas piorou e resolvi voltar para fazer o exame. E então descobriram essas fraturas. Quebraram três costelas, de um jeito que poderia perfurar o meu pulmão se eu não ficasse quieto”.

Zé Neto ainda disse estar enfrentando uma onda de má sorte, mas que espera que tudo vai passar. “Tem umas coisas que a gente passa na vida que a gente não tem explicação. Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Mas está bom, pelo menos foram três costelas e não quatro, né?”, completou o cantor.