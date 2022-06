'Festa da Banana' com Gusttavo Lima e cachê de R$ 704 mil é suspensa pela Justiça na Bahia

A Justiça decidiu impedir a realização da XVI Festa da Banana em Teolândia, no sul da Bahia, prevista para acontecer entre 4 e 13 de junho, que tinha como atração principal o cantor Gusttavo Lima. O Ministério Público havia ingressado com uma ação civil pública.

As despesas da festividade ultrapassavam R$ 2 milhões, de acordo com os extratos contratuais no Diário Oficial do Município (DOM). As informações são do Metrópoles.

A decisão pelo cancelamento foi assinada pela juíza de direito Luana Martinez Geraci Paladino. Só de cachê para Gusttavo Lima, eram R$ 704 mil. A festa seria bancada pela Prefeitura, mas também contaria com dinheiro de patrocinadores.

Teolândia foi uma das cidades baianas que mais sofreram com as fortes chuvas no fim do ano passado. As enchentes destruíram estradas e deixaram moradores desabrigados.

O Governo Federal teve de destinar ajuda de R$ 1,14 milhão para "ações de resposta" contra a chuva.

Polêmicas com shows

Na última semana, uma série de polêmicas envolvendo a contratação de sertanejos por prefeituras de municípios do interior veio à tona, diante da incompatibilidade do cachê com a realidade orçamentária das administrações públicas.

O próprio Gusttavo Lima teve outro show cancelado. Esse custaria R$ 1,2 milhões aos cofres públicos da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais.