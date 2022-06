Saiba quem é cantora Tâmara Matos, atropelada por carro desgovernado na Bahia

A cantora sertaneja Tâmara Matos, 27, morreu, após ser atropelada por um carro desgovernado em Itabuna, no sul da Bahia, na tarde de quinta-feira (2). O velório para amigos e familiares acontece nesta sexta-feira (3), e o sepultamento será no cemitério do município.

Quem era Tâmara Matos?

Tâmara Matos, era engenheira e também trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna.

Cantora, ela estava no início da carreira musical. Como intérprete, Tâmara mantinha no repertório canções de nomes como Tarcísio do Acordeon, Israel e Rodolffo, Nattan, Matheus Fernandes, entre outros nomes.

Veja cover de cantora:

Em setembro de 2021, Tâmara Matos comemorou nas redes sociais a participação — pela primeira vez — em um programa de TV. Ela realizou apresentação na TV Cabrália.

De acordo com o G1, Tâmara preparava uma concorrida agenda de shows para as festas de São João e havia se apresentado em Coaraci, cidade da mesma região de Itabuna, no último fim de semana.