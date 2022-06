Cantora sertaneja Tâmara Matos morre após ser atingida por carro desgovernado na Bahia

A cantora sertaneja Tâmara Matos, de 27 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (2) após ser atingida por um carro desgovernado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. As informações são do G1.

Ela seguia para um restaurante com duas amigas, onde iriam almoçar, quando foram surpreendidas pelo carro, que subiu a calçada. Ela e uma das amigas foram atingidas e Tâmara chegou a ser arrastada pelo chão.

As duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Calixto Midlej Filho. Tâmara não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A outra vítima não teve ferimentos graves, foi atendida e liberada. O corpo da cantora está sendo velado nesta sexta-feira (3) e será sepultado no cemitério do município.

O carro era dirigido por uma idosa de 66 anos, que não teve nome divulgado. A Polícia não informou se ela ficou detida, nem o que causou o acidente, mas disse que a condutora responderá por homicídio culposo.