Motoboy é morto a tiros em tentativa de assalto em Salvador

Um motociclista morreu na noite dessa quinta-feira (29), em Salvador, na Bahia. Kevin Pereira Piedade, 24, era motoboy e estava a caminho da casa de um cliente quando foi abordado por homens que tentaram assaltá-lo. Ele reagiu e foi baleado.

Segundo o G1, a vítima deixou dois filhos, gêmeos, de apenas sete meses.

O portal informou que ele foi abordado por quatro homens, que estavam em duas motocicletas. Conforme a Polícia Militar, o caso aconteceu na avenida J. J. Seabra e é investigado como crime de latrocínio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há detalhes, ainda, sobre a autoria dos disparos.

Vítima entrou em luta corporal com criminosos

De acordo com o Jornal Correio, da Bahia, Kevin parou a motocicleta próximo a uma lanchonete quando foi abordado pelos criminosos. Ele teria entrado em luta corporal com os homens e acabou sendo baleado.

O crime sensibilizou outros motoboys, que circularam avisos e lamentaram a morte do colega. "O cara era sangue bom, lá do Cosme [de Farias, bairro de Salvador]. Pai de gêmeos, de bebês. Pense no sofrimento para a família", disse um, sem se identificar.