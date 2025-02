Um avião caiu e pegou fogo em uma área de difícil acesso do distrito de Cumuruxatiba, na cidade de Prado (BA), no fim da tarde dessa segunda-feira (10). Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), um homem morreu carbonizado e outro ficou ferido.

Segundo o g1, o corpo encontrado nos destroços foi identificado sendo de Fredy Antônio Tanos Lopes, 70, nascido em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais. Ele era dono de uma rede de laboratórios.

Veja também Bahia Crianças morrem e mãe é internada após comer gelatina, na Bahia; suspeita é de envenenamento Bahia Veja como era o teto da 'igreja de ouro' e como ficou após desabamento em Salvador

O corpo foi removido dos destroços por agentes da Brigada de Emergência Voluntária de Cumuruxatiba, e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por necropsia.

Mario Gontijo, o ocupante que ficou ferido, é bioquímico, dono de laboratórios, professor do curso de medicina e ex-secretário de saúde de Eunápolis. Ele pilotava a aeronave no momento do acidente. Após a queda, Gontijo foi socorrido e transportado de helicóptero para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

Ainda não há informações sobre o que pode ter causado a queda do avião. Testemunhas contaram que viram a aeronave voar baixo, atingir uma falésia e explodir.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias