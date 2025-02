Saiba quem era a jovem de 26 anos que morreu no desabamento do teto da 'igreja de ouro' em Salvador

A turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, foi a vítima fatal do desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (5).

Giulia era natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, conforme informações da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA). Ela estava visitando a igreja situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, quando o teto da basílica desabou.

Veja também Bahia Teto de 'igreja de ouro' desaba em Salvador, mata uma pessoa e deixa seis feridas País Mulher é presa após perseguir dentista e a namorada dele após consulta, em Santa Catarina

Além da vítima, outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e sofreram apenas ferimentos leves, não correndo risco de morte.

Em nota conjunta, o Ministério da Cultura (MinC) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lamentaram o incidente e prestaram solidariedade às vítimas. Os órgãos ressaltaram que acompanham a situação, em articulação com as autoridades locais.

“O imóvel é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco, responsável direta pela gestão e manutenção da edificação. O Iphan, enquanto órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro, tem atuado na preservação do bem, com ações como o restauro dos painéis de azulejaria portuguesa, concluído em maio de 2023, e a elaboração do projeto de restauração do edifício, atualmente em andamento” Nota conjunta do MinC e do Iphan

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estão atuando no local, prestando suporte e apurando as causas do acidente.

DESABAMENTO NA IGREJA DE OURO

Legenda: Todo o espaço central da igreja de ouro cedeu, segundo a Defesa Civil da Bahia Foto: Divulgação/Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os destroços dentro da igreja que fica na região do Pelourinho. A área onde as missas são celebradas ficou coberta por pedaços de madeira que integravam o teto do prédio.

"Todo o espaço central da igreja cedeu. Possivelmente, alguma parte dessa cobertura se rompeu e, com o peso desse espaço superior do teto, a madeira veio abaixo, com sobrepeso", afirmou Sósthenes Macedo, coordenador da Defesa Civil de Salvador, ao g1.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. “Guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente”, divulgou a PCBA.

ESPAÇO HISTÓRICO

Legenda: Igreja de Ouro antes do desabamento de parte do teto nesta quarta-feira (5) Foto: Divulgação

A Igreja de São Francisco de Assis foi fundada pelos frades menores em 1587 e a atual estrutura, revestida em ouro, teve sua construção iniciada em 1708, segundo informações do perfil da igreja nas redes sociais.

O local é considerado uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo, sendo patrimônio material do Brasil. O edifício foi construído com pedra calcária em suas partes aparentes e arenito nas áreas rebocadas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.