A dona do brechó online Desapego Legal, Francine Prado, foi acusada de aplicar um calote de R$ 5 milhões com pessoas do Brasil e do exterior. Cerca de 220 pessoas se uniram, em um grupo de aplicativo de mensagens, para denunciar Francine e pensar em uma estratégia para recuperar o dinheiro.

As denúncias incluem: falta de pagamentos e a não devolução das mercadorias enviadas ao brechó. Conforme detalhado no Fantástico, os clientes enviavam peças de luxos para serem vendidas por Francine. No entanto, ela parou de responder parte dos clientes.

Na Justiça, a empresa guarda quase 100 processos, assim como boletins de ocorrência na polícia em vários estados. No site "Reclame Aqui", por sua vez, há 149 queixas contra o brechó. Porém, o perfil do Instagram segue funcionando, tendo mais de 215 mil seguidores e vendendo produtos.

Veja também País Sogra diz que era chamada de 'naja' pela suspeita de envenenar bolo no RS País Acidente com carro e caminhão dos bombeiros deixa cinco pessoas mortas no RS; saiba quem são as vítimas

Venda de peças de luxo

Um dos clientes da Bahia, identificado apenas como Lázaro, revelou ao Fantástico que viu, no Desapego Legal, uma oportunidade para crescer na vida. Ele enviava itens para Francine, que vendia e lhe pagava. Com isso, Lázaro ficava com parte da comissão.

"Eu cobrava 10% do valor que eu vendia, até mais ou menos 2023, tudo ocorria muito bem, entendeu? Eu já estava muito conhecido em Salvador, começando a fase de conquistar os meus sonhos. Mas tudo virou pesadelo", disse.

"Programava um pagamento e chegava na data, não dava satisfação. Simplesmente: 'passei mal, estou internada, hoje não funcionou, eu estou de cama. Não tem como, não vamos te pagar hoje, boa noite', apenas isso". Lázaro Vítima de Francine

Desde o ano passado, ele parou de receber os pagamentos de Francine, e precisou fazer um empréstimo de R$ 50 mil com agiotas.

"Por que não pagar as pessoas que você tá devendo? Por que você não vende o seu carro que você tem? Porque eu vendi o meu carro", Lázaro disse.

Investigações sobre o caso

O Ministério Público detalhou que está investigando o brechó para esclarecer as denúncias e punir os responsáveis, caso sejam constatados atos criminosos.

O marido de Francine enviou uma nota, declarando que a empresa passa por dificuldades financeiras, mas que não teve intenção de fraudar ou prejudicar seus clientes. Ele ainda acrescentou ter fechado novos acordos com mais de 400 fornecedores.