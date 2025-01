Acidente com carro e caminhão dos bombeiros deixa cinco pessoas mortas no RS; saiba quem são as vítimas

Cinco pessoas morreram em um acidente na manhã desse domingo (26), na Rota do Sol (RSC-453), em Itati, no Rio Grande do Sul. A colisão envolveu um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar e um carro Toyota Corolla com placas de Caxias do Sul. Entre as vítimas, estão dois soldados dos bombeiros e três ocupantes do carro. Uma adolescente que também estava no veículo foi resgatada em estado grave e levada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do RS (SSP-RS), o caminhão dos bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para a Operação Verão na Rota do Sol, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência de capotamento quando perdeu o controle e colidiu frontalmente com o carro. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente.

Veja também País Mulher morre no Rio de Janeiro após ser levada pela correnteza durante batismo País Polícia de SP prende suspeito de integrar o PCC e comandar tráfico na Baixada Santista

VEJA QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Entre as vítimas ocupantes do carro, estão Rosélia Fátima Klassen, de 43 anos, que dirigia o veículo; Gabriel Vitorino Frezza, de 22 anos, genro da motorista, que estava no banco do carona; e Miguel Klassen Tomazi, de 9 anos, filho de Rosélia, que estava no banco traseiro.

Os bombeiros que faleceram foram identificados como Audrei Alves Camargo, de 33 anos, natural de Santa Maria, que atuava no Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, e Juliano Baigorra Ribeiro, de 38 anos, natural de Uruguaiana, lotado no 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves. Ambos deixam esposa e filhos.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul lamentou o ocorrido em nota oficial, destacando a dedicação dos soldados à missão de salvar vidas e prestando solidariedade às famílias das vítimas. O Corpo de Bombeiros do RS também manifestou pesar. O governador do estado, Eduardo Leite, comentou sobre a tragédia em uma publicação no X (antigo Twitter).

VEJA A NOTA DO GOVERNADOR EDUARDO LEITE

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do trágico acidente ocorrido na Rota do Sol, na manhã deste domingo, que vitimou dois bombeiros militares e três pessoas de uma família que estava em um veículo de passeio. Neste momento de tanta dor, me solidarizo com familiares, amigos e colegas das vítimas, desejando força para enfrentarem estas perdas irreparáveis. Que o grande valor desses bombeiros militares, que estavam a serviço da vida, jamais seja esquecido. Desejo, ainda, pronta recuperação à pessoa que está hospitalizada.

O caminhão do Corpo de Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para atuar na Rota do Sol durante o veraneio, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia quando houve a colisão. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Os bombeiros que perderam suas vidas merecem todo nosso reconhecimento, pois dedicaram suas vidas a proteger e salvar a sociedade. Da mesma forma, estendo meus sentimentos a todos os envolvidos nessa ocorrência trágica".

VEJA A NOTA DO CORPO DE BOMBEIROS

"Quando um irmão de farda tomba no cumprimento de sua missão, todos nós sentimos juntos. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul manifesta suas mais profundas condolências aos familiares, amigos e companheiros dos Soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que dedicaram suas vidas à missão de salvar e proteger, mesmo com o risco da própria vida.

O CBMRS também presta solidariedade à família dos civis envolvidos neste trágico acidente, desejando força e conforto para superar esse momento de dor. Seguiremos honrando o legado de coragem, dedicação e altruísmo deixado por esses valorosos Bombeiros Militares".

VEJA A NOTA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

"A Secretaria da Segurança Pública comunica com profundo pesar o falecimento dos soldados bombeiros militares, Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, em acidente na manhã deste domingo (26/1), na RSC 543 (Rota do Sol). O caminhão auto-bomba tanque, de Gramado, deslocado para a Operação Verão na Rota do Sol, capotou pouco antes das 9h da manhã em Terra de Areia, colidindo com um veículo Toyota Corolla. O soldado Camargo, de 32 anos, era natural de Santa Maria e atuava no Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre (BBS). O militar deixa esposa e três filhos.

O soldado Baigorra, de 37 anos, era natural de Uruguaiana, estava lotado no 5⁰ Batalhão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves ( 5⁰ BBM). O militar deixa esposa e três filhos. Três ocupantes do veículo Corolla também faleceram no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.