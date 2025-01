Polícia de SP prende suspeito de integrar o PCC e comandar tráfico na Baixada Santista

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um foragido da Justiça, conhecido como "Picuíra", no último sábado (25), em Santos. Ele é suspeito de integrar a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e estar envolvido na morte de um policial militar em 2011. De acordo com o g1, o homem também é apontado como comandante do tráfico de drogas da Baixada Santista.

A prisão, no entanto, aconteceu porque o homem estava em uma motocicleta sem capacete. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ao notar a presença da Polícia, Picuíra tentou fugir para um bar, mas foi detido. Ainda segundo a secretaria, com ele foram achadas duas porções de cocaína.

Quando checou o histórico criminal do suspeito, a Polícia identificou que havia um mandado de prisão expedido contra ele pela 1ª Vara Criminal do Foro de Guarujá, por porte ilegal de arma de fogo. O criminoso já havia sido preso em 2019 e possui passagens por roubo e tráfico de drogas.

Segundo nota da secretaria, "o caso foi registrado como captura de drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo e desacato na Central de Polícia Judiciária de Santos". A corporação também pediu exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Morte do PM

A SSP-SP ainda informou que o suspeito foi apontado como um dos participantes da morte do policial militar Fabio Lopes Apolinário, de 43 anos. Ele estava de folga no dia e foi executado na porta da casa dos pais. Fabio chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

A corporação, no entanto, suspeita que o mandante do crime seja outro criminoso, conhecido como "Azul" ou "Colorido", que cumpre pena no sistema prisional federal.