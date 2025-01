Sogra diz que era chamada de 'naja' pela suspeita de envenenar bolo no RS

Zeli dos Anjos, sogra de Deise Moura dos Anjos, acusada de envenenar um bolo que resultou na morte de três pessoas em Torres (RS), revelou, em depoimento à Polícia Civil, um histórico de conflitos com a nora. Zeli afirmou ter descoberto recentemente que era apelidada de “naja” por Deise. As informações sobre o depoimento de Zeli foram apuradas pela CNN Brasil.

“Fiquei sabendo agora, por meio da cunhada Regina, que era chamada assim”, contou Zeli no depoimento. Segundo ela, Deise nunca usou o apelido diretamente, mas se referia a ela dessa forma ao conversar com Regina.

A sogra relatou ainda que Deise demonstrava ciúmes e copiava seu estilo. “Ela imitava meu jeito de vestir, de se arrumar, comprava sapatos e acessórios iguais”, afirmou.

O bolo e os ingredientes

Segundo a CNN, Zeli, que preparou o bolo e foi considerada a primeira suspeita do crime, explicou que decidiu fazer a sobremesa no dia 23 de dezembro, apesar de inicialmente estar relutante. A receita trazia lembranças do falecido marido, Paulo, que, segundo a polícia, também teria sido vítima de envenenamento por meio de leite em pó.

No depoimento, Zeli contou que saiu para comprar ingredientes no mercado, como açúcar mascavo, margarina, leite condensado, ovos e passas brancas. Já os itens que tinha em casa incluíam frutas cristalizadas, passas pretas e uma farinha guardada embaixo da pia. Ela notou algo estranho na farinha, mas atribuiu isso à baixa qualidade do produto, que era uma doação destinada a vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, e utilizou o ingrediente.

Zeli também revelou que não experimentou a massa do bolo e que não sentiu nenhum cheiro incomum durante o preparo. O glacê foi feito com açúcar que já tinha em casa.

O dia da tragédia

O bolo foi servido durante a ceia de Natal, realizada no apartamento de Maida, irmã de Zeli, em Torres. Além de Maida, outra irmã, Neuza, morreu na madrugada do dia 24, após consumir o bolo. Tatiana, sobrinha de Zeli, veio a óbito no dia seguinte, já hospitalizada.

Zeli e Matheus, sobrinho-neto dela, também passaram mal e foram internados, mas receberam alta posteriormente.

Deise, apontada como a responsável por colocar o veneno na farinha, residia em Nova Santa Rita com o marido, Diego, filho de Zeli, e o filho do casal. A Polícia segue investigando o caso, e a acusação contra Deise aponta que Zeli seria o principal alvo do envenenamento.

