Adolescente de 14 anos morre após injetar líquido com água e restos de borboleta na perna

Um adolescente de 14 anos, identificado como Davi Nunes Moreira, morreu na última quarta-feira (12), após injetar líquido com água e restos de borboleta na perna. Conforme o g1, o jovem inicialmente revelou ao pai que tinha apenas se machucado, mas depois admitiu aos médicos ter amassado uma borboleta, misturado os restos do inseto em uma água e usado uma seringa para colocar a mistura no corpo.

O caso aconteceu no município de Planalto, no sudoeste da Bahia, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Ele tinha dado entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), na última terça-feira (11), transferido do Hospital Municipal de Planalto.

Veja também Bahia Avião de pequeno porte cai, explode e causa morte de empresário na Bahia País Justiça mantém prisão de diretora flagrada agredindo alunos em creche no interior de SP

O pai do jovem revelou que Davi comprou a seringa na farmácia, e encontrou o objeto escondido debaixo do travesseiro dele após a morte. Apesar de ter contado a verdade, o adolescente não explicou o porquê de ter injetado o líquido na perna.

Alguns fluidos biológicos de insetos podem apresentar riscos à saúde por terem substâncias tóxicas, normalmente para defender os animais contra predadores.

Primeiros sintomas

Davi apresentou um machucado na perna. Uma semana antes de ser internado, o pai chegou a perguntar o porquê dele estar mancando, mas ele disse que machucou brincando. Porém, depois que o menino começou a vomitar e apresentar outros sintomas, os familiares levaram para o Hospital Municipal de Planalto.

Na unidade de saúde, ficou internado por sete dias e, na terça, foi transferido ao HGVC. O velório ocorreu na sexta-feira (14).

Foi realizado um laudo cadavérico para determinar a causa da morte, mas a conclusão prevista é de 10 dias, segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Em entrevista ao g1, o delegado Roberto Júnior declarou que estão aguardando o laudo, mas que as investigações estão apurando os detalhes.