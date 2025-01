Ex-diretora e ex-coordenador de segurança de complexo penal são presos por facilitação de fuga de 16 detentos na Bahia

A ex-diretora e o ex-coordenador de segurança do Complexo Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, foram presos nesta semana por suspeita de envolvimento na fuga de 16 detentos da unidade, ocorrida em 12 de dezembro. Os ex-funcionários teriam facilitado a fuga e um deles teria ligação com uma facção criminosa que atua no município baiano.

Joneuma Silva Neres, de 33 anos, foi capturada nessa quinta-feira (23), enquanto Wellington Oliveira Sousa foi preso nesta sexta-feira (24). Ambos eram considerados foragidos e já estavam afastados de seus cargos desde o dia da fuga, conforme informações do portal g1.

A prisão do ex-coordenador, que foi a mais recente, aconteceu em um trecho da BR-101, na cidade de Governador Mangabeira (BA), conforme a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Com Welligton, foram apreendidos um carro e um celular, e ele foi encaminhado à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus.

A ex-gestora passou por audiência de custódia nesta quarta, e teve sua prisão mantida, apesar de defesa alegar que ela está grávida para pedir a soltura.

Ela será encaminhada ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, mesma unidade onde a mulher foi agente penitenciária antes de receber promoções de carreira.

Ex-diretora seria ligada a facção

Conforme as investigações, a ex-diretora Joneuma Silva teria ligação com uma organização criminosa atuante em Eunápolis. Apurações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, na região Sul, apontam que ela teve uma rápida ascensão de carreira.

Em 2023, Joneuma ainda era policial penal quando foi chamada para substituir uma colega no cargo de coordenadora do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Ela foi promovida para ser diretora do presídio de Eunápolis em março de 2024 e, cinco meses depois, em agosto, foi promovida por "merecimento" da classe dois para três.

Quando ocorreu a fuga, em dezembro, ela foi afastada das funções, e exonerada no último dia 7 de janeiro.

Dos 16 detentos que fugiram, 15 seguem foragidos, pois um deles morreu em confronto com policiais civis no último dia 16 de janeiro.

