Chuvas intensas em Salvador causam morte de jovem e deslizamentos de terra

Fortes chuvas registradas na Bahia resultaram na morte de um jovem em meio a alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador e outras regiões do estado. Informações da Climatempo apontam que o volume de precipitações neste mês superou em mais de 100% a média histórica de novembro na capital baiana.

Ao todo, já foram registrados 219,5 mm de chuva, superando a média mensal em apenas uma semana. Em meio as fortes chuvas, diversos transtornos e prejuízos foram relatados pela população.

Um rapaz de 23 anos faleceu após um deslizamento de terra no bairro Saramandaia, nesta quarta-feira (27), mesma localidade em que outras quatro pessoas foram soterradas. A identidade da vítima não foi divulgada.

Já na noite de terça-feira (26), um casarão tombado na região da Baixa dos Sapateiros, um dos centros históricos de Salvador, desabou. O incidente resultou na interrupção do fornecimento de energia na região, além da evacuação de edificações nas proximidades.

Cerca de 116 solicitações de emergência foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) entre a terça e a quarta. Deslizamentos, desabamentos, quedas de árvores e ameaças de novas ocorrências também foram registradas.

Em publicação na rede social X, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou a notícia da morte do jovem. Além disso, ele orientou órgãos e secretarias estaduais a se mobilizarem para atuar nas ocorrências, com o intuito de minimizar os impactos e prestar a assistência para as vítimas e pessoas atingidas.

"Nossas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Sesab já estão trabalhando de forma integrada com o Samu, prestando todo o apoio para atender as vítimas na capital e em outros municípios da Bahia", escreveu ele.