Confronto entre PM e criminosos termina com 12 mortos no subúrbio de Salvador, na Bahia

Moradores do bairro Fazenda Coutos, em Salvador (BA), foram surpreendidos por um confronto entre policiais militares e suspeitos de integrarem facções criminosas, na terça-feira (4). No conflito armado, 12 pessoas morreram. As informações são da TV Bahia.

As primeiras investigações apontam que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de troca de tiros entre duas facções rivais. Os agentes de segurança teriam sido recebidos com disparos, revidaram, e 12 suspeitos foram baleados.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram.

Conforme a emissora afiliada à TV Globo, na frente da unidade de saúde foi registrada uma movimentação intensa de viaturas das polícias Militar e Civil, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT), no início da noite da terça.

Apreensões

Submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, drogas, balanças de precisão e celulares foram apreendidos na ação, conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A pasta informou que a PM foi acionada e reforçou o policiamento na localidade, após uma invasão de um grupo fortemente armado na região de Fazenda Coutos. O objetivo, de acordo com a SSP, foi "conter a escalada da violência e garantir a segurança da população".

A Secretaria destacou ainda que as circunstâncias do confronto estão sendo investigadas pela Polícia Civil, com a realização de perícias pela Polícia Técnica, consoante os protocolos legais. .

