Delegada é encontrada morta dentro de carro na Bahia; companheiro é preso

Uma delegada foi encontrada morta dentro de próprio carro nesse domingo (11) em São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador. Patrícia Neves Jackes Aires tinha 39 anos e seu corpo estava no banco do carona segundo a Polícia Civil da Bahia.

O companheiro dela, Tancredo Neves, foi preso em flagrante por ser o principal suspeito do crime. Investigações ainda levantarão as causas da morte, segundo o g1.

Estão sendo analisadas câmeras de segurança que servirão para as diligências, pois há uma suspeita de que a advogada foi vítima de um suposto sequestro.

Luto na corporação

A Polícia Civil lamentou o falecimento em nota de pesar. A delegada Patrícia Neves era lotada na Delegacia Territorial de Santo Antônio Jesus.

Heloísa Campos de Brito, delegada-geral de Polícia Civil da Bahia, lamentou o ocorrido.

"Acordei com a triste notícia da partida da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Meus sentimentos aos familiares e colegas de profissão", disse em publicação.