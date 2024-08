Sandy homenageia fã de três anos morta em queda de avião em SP: 'Meu peito se esmaga'

A cantora Sandy, 41, contou nas redes sociais que se emocionou com a matéria do 'Fantástico' deste domingo (11) sobre as vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em publicação no X (antigo Twitter), Sandy disse estar comovida com a história de Liz, de três anos de idade, uma das duas crianças morta no acidente. Na reportagem, a mãe da menina, a jornalista Adriana Ibba, disse que uma das músicas preferidas da filha era "Areia", de Sandy.

Legenda: Liz, de três anos, foi uma das crianças vítimas do acidente com o avião da Voepass Foto: Reprodução Fantástico

"Muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de "Areia"… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", escreveu Sandy.

Veja letra de "Areia" na íntegra:

Quer parar o tempo

Natural que seja assim

Ainda não te sei de cor

Tem tanto que eu não aprendi

Quer parar o tempo

Pr'eu ver daqui

Teu mundo vir assanhar meu rio

Eu posso até te olhar sem ir

Tudo no seu tempo

Tão veloz por dentro

Em mim passa devagar

A me acertar

Feito areia

Feito areia

Em mim

Em mim

Feito areia

Feito areia

Em mim

Tenho fragmentos de uma vida com você

E tantos intervalos só

De longe mas querendo crer

Tudo no seu tempo

Tão veloz por dentro

Em mim passa devagar

A me acertar

Feito areia

Feito areia

Em mim

Em mim

Feito areia

Feito areia

em mim

Corta essa distância se agarra nesse vento e vem

Me abracar

Da pra juntar tudo espera o tempo certo e vem

Não deixa passar

E assim, enquanto der, enquanto quer

E assim

Feito areia

Feito areia

Em mim

Em mim

Feito areia

Feito areia

Em mim

Em mim

Feito areia

Feito areia

Poliana Abritta se emociona

A apresentadora Poliana Abritta, 48, também se emocionou com o relato das famílias das vítimas do acidente. Ao anunciar a reportagem em que exibiria as histórias das crianças mortas na tragédia, ela chegou a ficar com a voz embargada e pedir desculpas.