Inquérito policial é aberto para investigar queda do avião da Voepass

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, na delegacia de Vinhedo, em São Paulo, para investigar a queda da aeronave que levou a morte de 62 pessoas, neste domingo (11). Diligências já acontecem para buscar respostas para o acidente.

A queda do avião aconteceu por volta de 13h30 da última sexta-feira (9), quando 58 passageiros e 4 tripulantes. As informações são da Folha de São Paulo.

No local do acidente, atuam agentes penitenciários da Região de Campinas, com equipamentos antidrone para a preservação do local. A medida foi considerada necessária como forma de evitar sobrevoos sem autorização.

Veja também País Voo 2283: doze dos 62 corpos foram identificados e um foi liberado País Fase inicial da investigação sobre queda do avião em Vinhedo deve encerrar nessa segunda (12)

O Corpo de Bombeiros finalizou o resgate de todos os corpos das vítimas na noite deste sábado (10). Além disso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já extraiu o conteúdo das duas caixas-pretas da aeronave.

Um relatório preliminar deve ser finalizado em 30 dias. Enquanto isso, a identificação dos corpos acontece no Instituto Médico Legal (IML) na capital paulista.

Identificação dos corpos

Cerca de 40 famílias já deram informações para contribuir com o trabalho do IML na identificação das vítimas, em São Paulo. Os familiares forneceram material biológico e registraram contatos para comunicação com as equipes.

Também foram atendidos 17 familiares em Cascavel, no Paraná, com documentação enviada para Garulhos, em São Paulo.

O IML da capital paulista possui por volta de 40 profissionais, entre médicos, equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia.