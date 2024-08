Voo 2283: doze dos 62 corpos foram identificados e um foi liberado

Doze corpos dos 62 que estavam no voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) do estado de São Paulo. A aeronave caiu na tarde de sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Um dos corpos foi liberado para os familiares para os trâmites legais. Segundo o órgão, outros sete devem ter o processo finalizado ainda neste domingo (11). As famílias são as primeiras a serem comunicadas sobre o avanço dos trabalhos de reconhecimento.

As informações constam no boletim mais recente divulgado às 17h de hoje pela Secretaria de Comunicação do estado de São Paulo.

O IML Central foi designado exclusivamente para atender o caso. Cerca de 40 profissionais, incluindo médicos, equipes de odontologia legal, antropólogos e especialistas em radiologia, estão envolvidos nesse processo.

A unidade recebeu todos os 62 corpos das vítimas do acidente aéreo, sendo 34 homens e 28 mulheres, entre passageiros e tripulantes. O estado de São Paulo decretou luto oficial de três dias na sexta-feira em homenagem às vítimas.

Informações de familiares

As mais de 40 famílias das vítimas fatais do voo operado pela Voepass Linhas Aéreas estão sendo acolhidas pelo Instituto Oscar Freire com apoio das equipes da Defesa Civil estadual.

No local, os familiares podem fornecer informações para subsidiar o trabalho dos peritos do IML. Os parentes diretos das vítimas forneceram também material biológico e deixaram contatos para posterior comunicação da identificação.

Acolhimento

O governo de São Paulo reservou acomodações em um hotel para os familiares das vítimas que chegam à capital para o reconhecimento dos corpos. A Secretaria de Desenvolvimento Social monitora os atendimentos.

Após a acomodação nos hotéis, onde também receberão acompanhamento psicológico, os familiares são orientados a irem até o Instituto Oscar Freire para o prosseguimento dos procedimentos para o reconhecimento.

Inquérito

Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Vinhedo para investigar o acidente aéreo. O boletim oficial informa que as diligências estão em andamento com o objetivo de esclarecer os fatos.

Paralela à investigação, desde sábado (10) a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo tem preservado o local do acidente com equipamentos anti drone operados por agentes penitenciários da região de Campinas (SP) para impedir que equipamentos não autorizados sobrevoem a área.