Papa Francisco pede orações às vítimas da queda de avião em Vinhedo (SP)

O Papa Francisco pediu por orações para as 62 vítimas da queda de um avião da Voepass em Vinhedo, em São Paulo. O pedido foi feito pelo pontífice neste domingo (11).

“Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil”, disse ele diante de uma multidão de fiéis na Praça São Pedro. O Vaticano pontuou que vários brasileiros foram avistados com bandeiras durante a oração.

Veja também País Último acidente de avião comercial no Brasil aconteceu em 2011 em Recife; relembre caso País Centro de investigação está com áudios e informações das caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo

“O Papa Francisco expressou sua proximidade às vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de sexta-feira (09/08) em Vinhedo, quando morreram os 58 passageiros e 4 tripulantes”, confirmou o Vaticano.

Acidente deixa 62 vítimas

A aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas caiu na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo, no Interior de São Paulo. O voo saiu às 11h46 de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, deixando 62 vítimas.

Segundo a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Com a conclusão da remoção dos motores e cauda para a perícia, os próximos passos das equipes no local da queda do avião incluem o envio dos destroços ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que prevê um relatório preliminar sobre as causas do acidente em 30 dias.

O Cenipa informou na manhã deste domingo (11) que todo o conteúdo das duas caixas-pretas encontradas após a queda do avião foi extraído.

Os detalhes da análise do Cenipe foram repassados pelo brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação, ao portal g1 e à TV Globo.