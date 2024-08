FAB inicia remoção de motores de avião da Voepass que caiu em Vinhedo

Começa neste domingo (11) a remoção dos dois motores do avião modelo ATR-72 que fazia o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas na última sexta-feira (9). A responsabilidade será da Força Aérea Brasileira (FAB) por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronaúticos (Cenipa).

Segundo a FAB, os motores da aeronave que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, serão armazenados no Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) para dar início às apurações da causa do acidente, que causou a morte de todos os 58 passageiros e dos quatro tripulantes.

Na ação deste domingo, além do Cenipa, estarão presentes membros das Agências Francesa e Canadense. A aeronave foi fabricada no país europeu e os motores, na nação norte-americana.

Veja também País Médicos, fisiculturista, empresários: Conheça as vítimas da tragédia da Voepass País Ministério Público do Trabalho vai investigar responsabilidade de Voepass em acidente aéreo País Resgate dos corpos das 62 vítimas da queda de avião da Voepass é concluído

Ainda é esperado que o chefe do Cenipa, o Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, faça um pronunciamento no início da tarde deste domingo nas proximidades da queda da aeronave.

Acidentes aéreos com aviação comercial são raros no Brasil

A queda do avião da Voepass é considerada por especialistas em aviação como um evento isolado no País. Isso porque o segmento passou por diversas atualizações de segurança no Brasil nos últimos anos, devido justamente a acidentes que causaram grande repercussão nacional e internacional.

O acidente com a Voepass Linhas Aéreas foi o primeiro em mais de 13 anos no Brasil envolvendo a aviação comercial entre regiões distintas. A aeronave saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos (SP).

Legenda: Pouco a pouco destroços vão sendo completamente retirados do local do acidente em Vinhedo (SP) Foto: FAB/Divulgação

Antes, dois graves acidentes em dois anos seguidos desencadearam uma crise no setor aéreo brasileiro e acontecerem envolvendo a aviação comercial entre regiões no País.

Em setembro de 2006, o voo Gol 1907 com origem em Manaus (AM), escala em Brasília (DF) e com destino ao Rio de Janeiro (RJ) foi atingido por um jato Legacy 600 quando sobrevoava a Serra do Cachimbo (MT). A aeronave de passageiros caiu, matando 154 pessoas.

Menos de um ano depois, em julho de 2007, o voo TAM JJ3054 pousava no aeroporto de Congonhas (SP) vindo de Porto Alegre (RS) quando excedeu os limites da pista, passou por cima da avenida Washington Luís e se chocou contra o prédio da então TAM Cargo. Todos os 187 ocupantes da aeronave e mais 12 pessoas em solo morreram.

Outros dois acidentes aéreos envolvendo brasileiros também foram destaque. Em junho de 2009, o voo Air France 447 caiu em águas internacionais no Oceano Atlântico quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, vitimando todas as 228 pessoas que estavam no avião.

Em novembro de 2016, a delegação da Chapecoense se dirigia para Medellín para disputar a partida de ida da final da Copa Sul-Americana. Após uma pane seca (ausência total de combustível), a aeronave caiu na região de Cerro Gordo (atual Cerro Chapecoense), matando 71 dos 77 ocupantes do avião.