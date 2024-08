Médicos, fisiculturista, empresários: Conheça as vítimas da tragédia da Voepass

Todas as vítimas do acidente aéreo dessa sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), foram identificadas, e o resgate dos corpos foi finalizado na noite deste sábado. A companhia aérea Voepass e as autoridades contabilizaram 62 mortes, entre passageiros e tripulantes. Nesse meio, o piloto, duas crianças, comissários de bordo, casais, empresários cearenses e muitas outras pessoas que deixam familiares e amigos neste plano.

A queda de um avião do modelo ATR-72, operado pela Voepass, ocorreu no trajeto entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP). O acidente é o maior na aviação brasileira desde a tragédia da TAM, em 2007, no Aeroporto de Congonhas, quando houve 199 mortos.

As causas do acidente ainda são investigadas. A principal hipótese levantada até o momento é de que tenha ocorrido um acúmulo de gelo nas asas da aeronave.

A caixa-preta já está nas mãos das autoridades, conforme o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da Força Aérea Brasileira. As informações são do g1.

Conheça, abaixo, as histórias das vítimas:

Empresários cearenses

Quatro das 62 vítimas eram cearenses e trabalhavam no ramo da construção civil. Regiclaudio Rodrigues Freitas e Wlisses Oliveira eram sócios da empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte, e estavam voltando de uma convenção nacional representando a companhia, evento ocorrido em Ampére, no Paraná. Wlisses também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

Legenda: Raphael Bohne, Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira e Thiago Almeida Paula morreram no acidente envolvendo a aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas Foto: Reprodução

Já Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula atuavam em Fortaleza, no Interior do Ceará, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O primeiro era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas. O segundo, apesar de morar no estado vizinho, era natural de Fortaleza.

Maria Parra, Josgledys Gonzalez e Joslan Perez

Três gerações de uma mesma família venezuelana foram perdidas na tragédia: Maria Parra, Josgledys Gonzalez e Joslan Perez. Eles são mãe, filha e neto, respectivamente. Em imagens gravadas horas antes do acidente, o pequeno, de 4 anos, aparece brincando com a cachorrinha Luna. O corpo de bombeiros confirmou que encontrou o corpo da cadelinha de seis meses nos pés da família, que voltavam para casa após viverem no Brasil para tratamento médico do menino Joslan. "O [vídeo] foi gravado ontem, antes deles viajarem, eu fui ajudar eles a carregarem e venderem os últimos móveis porque eu tinha ajudado nos tramites para levar a cachorrinha", contou uma vizinha da família ao g1, a protetora de animais Thaiza. Legenda: Maria Parra, Josgledys Gonzalez e Joslan Perez. Foto: Arquivo pessoal Diogo Ávila Gerente de vendas do ramo farmacêutico, Diogo Boeira Ávila, de 42 anos, viajava a trabalho no momento do acidente. Ele nasceu em Pelotas, mas morava em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, há cerca de três anos. Legenda: Diogo Boeira Ávila. Foto: Arquivo pessoal Paulo Alves Paulo Henrique Silva Alves, de 40 anos, trabalhava no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-SC) e era casado há 15 anos. Esportista, gostava de surfe e lutava jiu-jitsu. Em nota o CREA-SC, informou que Paulo atuava na área de saneamento, administrando uma empresa de obras junto com o pai. "Neste momento de dor, o CREA-SC, seus diretores, conselheiros e servidores, se solidarizam com a família e amigos do engenheiro, bem como as famílias de todas as vítimas do acidente, expressando suas mais sinceras condolências pelas perdas irreparáveis", disse o comunicado. Legenda: Paulo Henrique Silva Alves. Foto: Arquivo pessoal Renato Lima Renato dos Santos Lima, de 34 anos, era coordenador de franquias do Grupo Trigo, responsável pelas marcas Spoleto e Le Bonton. Ele fazia viagem a trabalho no momento do acidente. Era casado com Robson Kaufmann há 12 anos e retornou há uma semana de uma viagem ao Japão, ao lado do marido. Legenda: Renato dos Santos Lima. Foto: Reproduçã

Arianne Risso e Mariana Belim

Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim eram médicas residentes de oncologia clínica no Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan). Arianne morou em Fortaleza e aqui ela já falava que sonhava em ser médica.

As profissionais "atendiam todos os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito", segundo informou o hospital, por meio de nota.

"Não é à toa que eram recorrentes os elogios às duas em nossas ouvidorias. Era muito nítido o amor que ambas tinham pela profissão. Agora, só nos resta a saudade e lembranças de duas jovens médicas que partiram cedo demais".

Legenda: Arianne Risso e Mariana Belim. Foto: Uopeccan

Daniela Fodra e o Hiales Fodra

Um casal também foi vitimado na tragédia da Voepass: o policial rodoviário federal (PRF) Hiales Carpine Fodra, de 33 anos, e a fisiculturista Daniela Schulz Fodra. Hiales ingressou na corporação em 2020.

Daniela nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e era formada em contabilidade. Tornou-se atleta de fisiculturismo em julho de 2023, e a rotina de treinos e competições era compartilhada pelas redes sociais.

Legenda: Daniela Fodra e o Hiales Fodra. Foto: Reprodução

Rafael Fernando e Liz dos Santos

O programador Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, e a filha Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, também estão entre os mortos no acidente. Ele tinha ido de Florianópolis (SC) para Cascavel (PR) para buscar a filha, Liz, na casa da mãe para passar o dia dos pais em Santa Catarina.

Rafael era concursado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) desde 2009, como programador de computador.

Legenda: Rafael Fernando e Liz dos Santos. Foto: Arquivo pessoal

Isabella Pozzuoli

Isabella Santana Pozzuoli compartilhou registros da aeronave nas redes sociais pouco antes de embarcar. Nas imagens, ela mostrava a mala e o interior do avião, além da localização do aeroporto de Cascavel no post.

Legenda: Isabella Santana Pozzuoli. Foto: Redes sociais

Debora Avila

Já Debora Soper Avila, de 29 anos, estava entre os tripulantes. Porto-alegrense, ela era uma das comissárias de bordo do avião ATR-72 da Voepass, empresa na qual trabalhava desde março de 2023. Debora também era formada em gestão de recursos humanos e já havia trabalhado em outra companhia aérea entre 2018 e 2019.

Legenda: Debora Soper Avila. Foto: Reprodução

Edilson Hobold

Edilson Hobold, de 52 anos, era árbitro de judô e morreu na tragédia de Vinhedo. A carreira também caminhava pela docência no curso de Educação Física do Campus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2003) e doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2013).

Árbitro na Federação Internacional de Judô (FIJ), atuou em diversos eventos internacionais no Brasil e no exterior.

Legenda: Edilson Hobold. Foto: DivulgaçãoCOB

José Copetti

José Carlos Copetti, de 45 anos, era gerente de logística na empresa Mantiqueira e viajava a trabalho, de acordo com familiares. Ele deixa a mulher e dois filhos.

Legenda: José Carlos Copetti. Foto: Arquivo pessoal

Maria Auxiliadora e José Cloves

Outro casal que perdeu a vida no acidente, os idosos Maria Auxiliadora Vaz de Arruda, de 74 anos, e José Cloves Arruda, 76 anos, eram aposentados e tinham ido visitar parentes em Cascavel (PR). Eles tinham enviado fotos para familiares no momento do embarque.

Maria Auxiliadora tinha uma carreira de 50 anos como professora de educação física e era ministra da eucaristia em uma igreja da cidade. José, por sua vez, era fotógrafo. O casa deixa uma filha.

Legenda: Maria Auxiliadora Vaz de Arruda, de 74 anos, e José Cloves Arruda, de 76 anos. Foto: Arquivo pessoal

Ronaldo Cavaliere

Ronaldo Cavaliere, de 43 anos, era paulista, mas morava em Maceió. Ele era representante comercial e tinha participado de uma convenção em Cascavel da empresa ao qual era vinculado.

Legenda: Ronaldo Cavaliere. Foto: Arquivo

Danilo Romano

Danilo Romano era o piloto da aeronave que caiu em Vinhedo. Ele tinha 35 anos de idade e mais de dez anos de jornada na aviação. Tinha experiência em pilotar vários tipos de aeronaves, como Airbus A320/A330, inclusive em voos internacionais.

Era formado em aviação na Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduado em Gestão de Segurança de Voo na Unyleya. Antes da Voepass, trabalhou em uma companhia aérea do Cazaquistão, a Air Astana, e também pela Avianca.

Legenda: Danilo Santos Romano. Foto: Reprodução

Rubia de Lima

Rubia Silva de Lima tinha 41 anos de idade e 14 anos de trajetória na companhia aérea, onde trabalhava como comissária de bordo. Ela estava em atividade no momento do acidente. Rubia também trabalhava como guia turística e sempre compartilhava registros de suas viagens nas redes sociais.

Legenda: Rubia Silva de Lima. Foto: Reprodução

Silvia Osaki

Silvia Cristina Osaki era professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) desde 2009. Ela ministrava as disciplinas de Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde no setor Palotina. Além disso, coordenou o Programa de Pós-graduação em Ciência Animal no setor e coordenadora do curso de Medicina Veterinária.

Ela se formou em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1996. Chegou a atuar na administração púbica como membro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, da Sala da Situação da Dengue e do Conselho Municipal de Turismo da Prefeitura de Palotin.

Ana Redivo

Ana Redivo era nutricionista e ex-aluna do curso de Administração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

No dia do acidente, ela publicou um vídeo nas redes sociais incentivando o pensamento positivo. "Tira um tempinho para pensar nas coisas boas e no seu objetivo, pensem nos seus objetivos", disse na postagem.

"Claro que a gente tem que mentalizar todo dia, a gente tem que mentalizar coisas boas, a gente tem que sempre ter gratidão na vida, mas hoje é dia muito especial. Então, aproveitem esse momento", completou.

Laiana Vasatta

Advogada, Laiana Vasatta compartilhava dicas nas redes sociais sobre como lidar judicialmente com problemas com companhias aéreas. Alguns dos assuntos abordados por ela nas postagens eram overbooking, atrasos em voos, cancelamento de viagens e extravio de bagagens.

André Michel

André Armindo Michel, 52 anos, era representante comercial e gremista apaixonado. Apegado à família, deixa a esposa e uma filha de 13 anos.

Pedro do Nascimento

Pedro Gabriel Gusson do Nascimento era outra vítima que estava viajando a trabalho. Ele era analista de pesquisa de mercado, na área comercial de uma indústria de pias e cubas. Pedro era casado.

Raquel Moreira

Raquel Ribeiro Moreira era professora da Unioeste, no Programa de Pós-Graduação, e formada em Letras do campus de Cascavel desde 1999.

José Ferreira

José Roberto Leonel Ferreira estava aposentado há três meses, após décadas de trabalho como professor e médico radiologista do Hospital Policlínica Cascavel desde 1989. A experiência profissional se desdobou na aptidão empresaria, como proprietário do Centro de Imagens Dr. Leonel Ferreira em Cascavel.

Sarah Langer

Sarah Sella Langer era médica pediátrica e trabalhava no Pronto-Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop). Também era pesquisadora de imunoterapia sublingual na Dermatite Atópica e genética da Dermatite Atópica em pacientes brasileiros. Graduou-se em Medicina pela Unioeste, em 2012.

Hadassa Maria da Silva

Formada há pouco tempo no curso de Ciências Contábeis no campus da universidade em Cascavel.