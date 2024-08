Quatro empresários cearenses estão entre as vítimas de acidente de avião da Voepass em SP

Quatro empresários cearenses estão entre as vítimas do acidente envolvendo um avião da Voepass, que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no Interior de São Paulo. Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira, Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula atuavam em Fortaleza, no Interior do Ceará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no segmento de construção civil.

Regiclaudio e Wlisses eram sócios da empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte, e estavam voltando de uma convenção nacional representando a companhia, evento ocorrido em Ampére, no Paraná. O voo saiu às 11h46 de Cascavel, também no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 61 pessoas. Não houve sobreviventes.

Natural de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, onde morava com a família, Regiclaudio deixa dois filhos, um neto e a esposa.

O limoeirense havia comemorado seu aniversário em 6 de julho passado. "Feliz aniversário, Regiclaudio. Desejamos um feliz aniversário a aquele que sonhou e realizou e nos deixou fazer parte desse sonho", festejava a publicação da empresa.

Já Wlisses Oliveira morava em Fortaleza e também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

O outro cearense, Raphael Bohne, era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Thiago Almeida Paula era natural de Fortaleza, mas morava em Mossoró há anos. A informação foi confirmada pela governadora do RN, Fátima Bezerra. "É com muita tristeza que estou acompanhando as informações sobre o acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Entre as 61 vítimas, está Thiago Almeida Paula, natural de Fortaleza, mas morador de Mossoró há muitos anos", escreveu a gestora estadual.

A prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, lamentou a morte de Regiclaudio e Wlisses nas redes sociais.

Legenda: Prefeita publicou a nota de pesar nas redes sociais Foto: Reprodução

Queda de avião em Vinhedo

Os empresários estão entre as 61 pessoas a bordo da aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas, que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo. O voo 2283 transportava 57 passageiros e quatro tripulantes.

Legenda: Acidente de avião ocorreu na tarde desta sexta-feira (9) Foto: AFP

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".