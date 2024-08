Caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, são analisadas; veja fotos

Os dois gravadores de voo, popularmente conhecidos como caixas-pretas, o Cockpit Voice Recorder (CVR - gravador de voz da cabine) e o Flight Data Recorder (FDR - gravador de dados de voo) do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram encontradas (veja fotos abaixo). Os materiais serão analisados no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA) do CENIPA, em Brasília (DF).

A informação foi compartilhada pela Força Aérea Brasileira (FAB) na tarde deste sábado (10).

"Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas", diz comunicado.

Após a perícia inicial, os investigadores irão para a segunda etapa: a análise de dados. Nesta etapa vão ser apuradas atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.

O prazo de conclusão do Relatório Preliminar do acidente é de 30 dias.

Legenda: Material será analisado Foto: Divulgação/FAB

Legenda: O relatório com as possíveis causas do acidente deve ser entregue em 30 dias Foto: Divulgação/FAB

Legenda: As caixas pretas do avião que caiu em Vinhedo já estão sendo analisadas Foto: Divulgação/FAB

Queda de avião em Vinhedo

Quatro cearenses estão entre as 62 pessoas a bordo da aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas, que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo. O voo 2283 transportava 57 passageiros e quatro tripulantes.

Legenda: Acidente de avião ocorreu na tarde desta sexta-feira (9) Foto: AFP

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".