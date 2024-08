Voepass pagará traslado de vítimas de acidente aéreo em Vinhedo (SP), diz familiar

Roberlânio Rodrigues de Freitas relatou como está sendo o percurso até São Paulo para reconhecer o corpo do irmão Regiclaudio Rodrigues Freitas, uma das 62 vítimas do acidente aéreo, ocorrido em Vinhedo, no Interior de São Paulo. Em entrevista ao Diário do Nordeste, neste sábado (10), o encarregado de obras revelou que a Voepass será responsável pelo traslado do familiar até Limoeiro do Norte, no interior do Ceará.

"A princípio o que me passaram é que o traslado vai ser feito por conta da empresa [Voepass]", disse.

A reportagem procurou a Voepass para obter mais informações sobre como funcionará o translado e aguarda resposta.

Veja também País Veja quem eram os passageiros do voo que caiu em Vinhedo, SP País O que se sabe sobre a queda de avião da Voepass, em Vinhedo (SP), que matou 62 pessoas País Último acidente de avião comercial no Brasil aconteceu em 2007 em Congonhas; relembre caso

Ida a São Paulo

Roberlânio, que mora no Rio de Janeiro, ainda explicou que todas as despesas para ida a São Paulo estão sendo arcadas pela companhia aérea. Ele explica que após discutirem em família a ida dele seria melhor por estar mais perto da capital paulista que outros familiares.

"A companhia orientou a família que tinha que ser um parente em primeiro grau para fazer o procedimento de reconhecimento do corpo. Ela [Voepass] orientou que [o familiar] fosse para aeroporto mais perto. Cheguei lá no Aeroporto Santos Dumont e tava fechado. Eu fiquei no salão esperando até amanhecer. Quando foram 4h da manhã eu me apresentei no guichê automaticamente, eles pediram minha documentação, já fizeram todo o trâmite para me colocar no avião. Depois que cheguei em São Paulo, já tinha uma equipe da empresa esperando e recebe seu nome, levou até o táxi, e então para o hotel", contou.

O encarregado de obras descreveu ainda que há psicólogos no hotel a disposição dos familiares das vítimas.

Roberlânio informou que vai ao Instituto Médico Legal de São Paulo na tarde deste sábado (10). Contudo, ele não sabe quando irá ocorrer a liberação do corpo do irmão. "Estou indo para o IML, daqui a pouco. Esse processo da data do velório a gente só pode ser permissão para marcada quando a gente tiver que o processo de reconhecimento [finalizado]", relatou.

'Partiu da Terra, mas cumpriu a missão dele'

O irmão do cearense relatou que está "tentando remar contra a tempestade". Roberlânio descreveu que, embora muito triste com a morte do irmão, sabe que ele foi uma boa pessoa em vida.

"Partiu aqui da Terra para sempre, mas cumpriu sua a missão dele. Sempre foi bom filho, bom irmão e bom pai. Um cara espetacular.

Vítimas do Ceará

Quatro cearenses estão entre as 62 vítimas do ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas. Natural de Limoeiro do Norte, o cearense Regiclaudio Rodrigues Freitas era sócio da empresa RF Construções e representante comercial.

Legenda: Raphael Bohne, Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira e Thiago Almeida Paula morreram no acidente envolvendo a aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas Foto: Reprodução

Wlisses Oliveira era sócio de Regiclaudio na empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte. O empresário morava em Fortaleza e também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

O outro cearense, Raphael Bohne, era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Thiago Almeida Paula era natural de Fortaleza, mas morava em Mossoró há anos. A informação foi confirmada pela governadora do RN, Fátima Bezerra.

Queda de avião em Vinhedo

Os empresários estão entre as 62 pessoas a bordo da aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas, que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo. O voo 2283 transportava 57 passageiros e quatro tripulantes.

Legenda: Acidente de avião ocorreu na tarde desta sexta-feira (9) Foto: AFP

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".