‘Ele quem ajudou a me criar porque perdi meu pai’, diz sobrinho de cearense morto em queda de avião

O cearense Regiclaudio Rodrigues Freitas, uma das vítimas do acidente aéreo registrado em Vinhedo, no interior de São Paulo, era empresário e representante comercial. Ao Diário do Nordeste, João Paulo Freitas, de 19 anos, sobrinho do empresário, relatou neste sábado (10) que o considerava um pai.

"Pra mim era uma pessoa muito boa. Ele quem ajudou a me criar porque perdi meu pai muito novo. Ajudou a minha mãe. Essa semana que passou, sem ser a do acidente, eu 'tava' trabalhando com ele. Eu vivi muita coisa com ele. O que ele fez pra mim era como um pai, não era só tio", contou.

Um irmão de Regisclaudio que mora no Rio de Janeiro está em São Paulo para reconhecer o corpo da vítima no Instituto Médico Legal (IML). O empresário estava no Paraná para participar de uma convenção e já estava retornando ao Ceará.

Regiclaudio deixa dois filhos, um neto e a esposa, Ana Lúcia Santos Reis.

'É cruel. Perdi um amigo', diz esposa

Ana Lúcia Santos Reis, esposa de Regisclaudio, também conversou com o Diário do Nordeste neste sábado (10). A viúva de 51 anos comentou sobre a amizade do casal.

"É cruel. Eu perdi um grande amigo, além de esposo. Ele já era avô, era um pai amável aqui em Limoeiro [do Norte]. Onde ele chegava, ele fazia amizades. Ele nasceu e se criou aqui em Limoeiro", contou.

Sócia na empresa de Regisclaudio, Ana Lúcia relatou que não conseguiu ir a São Paulo identificar o marido. "Tinha que ir uma pessoa de primeiro grau. Eu não tinha condições de ir porque eu tenho minhas filhas, meu netinho. E eu não ia aguentar não. Então foi meu cunhado", relatou.

Ainda conforme a viúva, a empresa Voe Pass está arcando com a viagem e hospedagem do irmão de Regisclaudio.

Outros cearenses também estavam no voo

Wlisses Oliveira era sócio de Regiclaudio na empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte. O empresário morava em Fortaleza e também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

O outro cearense, Raphael Bohne, era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Thiago Almeida Paula era natural de Fortaleza, mas morava em Mossoró há anos. A informação foi confirmada pela governadora do RN, Fátima Bezerra.

Queda de avião em Vinhedo

Os empresários estão entre as 62 pessoas a bordo da aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas, que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo. O voo 2283 transportava 57 passageiros e quatro tripulantes.

Legenda: Acidente de avião ocorreu na tarde desta sexta-feira (9) Foto: AFP

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".