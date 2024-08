Sobe para 21 número de corpos retirados dos escombros de avião que caiu em SP

As equipes que trabalham na perícia e na retirada dos corpos e dos escombros do avião que caiu em um condomínio de Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira (09) seguiram no local do acidente durante toda a madrugada deste sábado (10). Até o início da manhã de hoje, 12 corpos haviam sido retirados. Em nova atualização, o Corpo de Bombeiros confirma, segundo apuração do g1 Campinas, 21 corpos retirados, e dois deles identificados.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, explicou como foi realizado o trabalho: primeiro, houve uma perícia na parte externa da aeronave. Depois disso, iniciou-se um trabalho "mais meticuloso" de recorte do avião para a retirada de partes que estão em locais de difícil acesso.

"A gente considera um documento, aparelho celular, posicionamento na aeronave, tudo isso para colaborar para a identificação. Considerando toda essa coleta de evidências, aí a gente retira o corpo, coloca no carro e leva para o IML de São Paulo para concluir a identificação", explicou.

Para finalizar a identificação, todos os corpos serão levados para o IML de São Paulo. O gabinete de crise composto por uma força-tarefa de vários órgãos utilizou scanner 3D nos escombros da aeronave ao longo do trabalho.

O avião, um ATR-72-500 operado pela empresa Voepass, saiu de Cascavel às 11h26 e caiu por volta das 13h20, de uma altura de aproximadamente 4 mil metros.

Veja também Ceará Quatro empresários cearenses estão entre as vítimas de acidente de avião da Voepass em SP País Veja quem eram os passageiros do voo que caiu em Vinhedo, SP

Na ocasião, 57 passageiros e quatro tripulantes estavam na aeronave. Poucas horas após o acidente, a Prefeitura de Vinhedo (SP) confirmou que não houve sobreviventes.

A Voepass afirmou, por meio de nota, que ainda não se sabe o que causou o acidente. A queda em espiral, porém, sugere a ocorrência de um estol, segundo especialistas ouvidos pelo g1. O estol ocorre quando as asas de um avião perdem a sustentação, causando, assim, uma queda brusca.