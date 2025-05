Brasileira de Goiânia é encontrada morta em hotel no Japão

A brasileira Amanda Borges da Silva, de 30 anos, natural de Goiânia (GO), foi encontrada morta e com sinais de queimaduras em um quarto de hotel próximo ao Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, nessa quinta-feira (1º), no Japão. Ela se deslocou até o país asiático para assistir a uma corrida de Fórmula 1, modalidade que dizia ser apaixonada.

A jovem morava em São Paulo, e era pesquisadora e mestra em Letras na Universidade Federal de Goiás (UFG), e viajou até a Coreia do Sul, com o namorado, que é asiático, e se deslocou até o Japão, onde estava desde o início de abril, para assistir à corrida, realizada no último dia 6 de abril, e fazer turismo.

A data da morte da jovem também não foi confirmada pelas autoridades japonesas, com a família da jovem agora buscando ajuda do governo do estado de Goiás para trazer corpo de volta. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), disse que “tem ciência do caso e está em contato com os familiares da brasileira, a quem presta assistência consular, e com as autoridades locais japonesas”.

Por meio de nota, o Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás disse que já está dando andamento na solicitação de auxílio funerário para goianos vitimados no exterior.

Como ela foi achada

Segundo amigos de Amanda, ela ligou para a mãe na quarta-feira (30) para avisar que já estava a poucas horas de embarcar. Logo depois, amigos e familiares não conseguiram mais realizar contato com ela. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, uma bolsa com documentos e outros pertences de Amanda não foram encontrados.

Visitando o país sozinha, a jovem matinha contato frequente com o namorado e, ao deixar de mendar mensagens cerca de duas horas antes do embarque, ele avisou a família, que confirmou que ela não embarcou no voo de retorno ao Brasil. Em seu perfil em uma rede social, ela chegou a postar algumas fotos da viagem no Japão.

