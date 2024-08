Sobe para 62 o número de mortos em acidente aéreo em SP; última vítima identificada era potiguar

A Voepass Linhas Aéreas, empresa que operava o avião ATR-72-500 que caiu em Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira (09), atualizou o número de mortos no acidente aéreo do voo 2283 a manhã deste sábado (10). Segundo a companhia, o passageiro Constantino Thé Maia também é uma das vítimas do acidente, que contabiliza 62 mortos.

Constantino tinha 50 anos, residia no Rio Grande do Norte e trabalhava como representante comercial. Segundo a companhia, o nome do passageiro não constava na lista de passageiros embarcados "por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados".

"Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a VOEPASS decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas", segue o comunicado divulgado no site oficial da empresa.

A companhia aérea destacou que, no momento, presta "apoio irrestrito às famílias das vítimas".

Informações desencontradas

Inicialmente, o número de mortos divulgado pela companhia era de 62 pessoas. Ainda na tarde desta sexta-feira (09), ele foi atualizado para 61. Com a confirmação da morte de Constantino Thé Maia, o número volta a ser 62.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Michael Cristo, o trabalho da corporação para identificar e retirar os corpos tem sido "lento e meticuloso" devido ao estado de destruição da aeronave.

Até às 9h30 deste sábado (10), 21 corpos haviam sido retirados do avião, e dois deles já foram identificados.