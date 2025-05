Homem é preso suspeito de maltratar e estuprar a própria mãe de 98 anos

Um homem de 50 anos foi preso, nessa quinta-feira (8), em Manacapuru, no Amazonas, suspeito de estuprar a própria mãe, de 98 anos. Segundo os vizinhos, que chamaram a polícia, a mulher gritava por socorro todas as noites.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o suspeito foi detido na casa onde morava com a mãe. Além do abuso sexual, ele também é suspeito de explorar financeiramente a mãe, tendo penhorado a aposentadoria da idosa para pagar dívidas.

O cartão foi recuperado, e por meio de exames médicos foi confirmada a violência sexual. O suspeito também foi denunciado por manter a vítima em condições desumanas.

Os agentes policiais, ao chegarem ao local, encontraram a idosa deitada em um colchão sujo, com hematomas e ferimentos pelo corpo, e vestia a única roupa disponível na casa.

A idosa disse em depoimento que havia sido violentada pelo filho durante a madrugada, com ele puxando seus cabelos. Ela então acabou batendo a cabeça contra a parede durante o estupro. No relato, a vítima também disse que sentia dores e fome, pois vinha sendo alimentada apenas com um punhado de farinha misturada com água.

Legenda: Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru Foto: Divulgação/PC-AM

Agora, o homem responderá por estupro de vulnerável, maus-tratos e apropriação de rendimentos de pessoa idosa. A polícia irá solicitar a prisão preventiva e assim ficar à disposição da justiça.