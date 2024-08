Último acidente de avião comercial no Brasil aconteceu em 2007 em Congonhas; relembre caso

A tragédia com o voo 2283 da Voepass é a primeira envolvendo a aviação comercial regular brasileira em cerca de 17 anos. O último acidente havia ocorrido em 2007, quando um Airbus da TAM caiu no Aeroporto de Congonhas, deixando 199 mortos.

Veja também País Formação de gelo nas asas pode ter causado queda de avião da Voepass, diz especialista País Sobe para 26 número de corpos retirados dos escombros de avião que caiu em SP

No acidente da Voepass, uma aeronave ATR 72-500, prefixo PS-VPB, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos (SP), mas caiu em Vinhedo (SP).

Acidente da TAM

Já o acidente de 2007 com o voo da Latam, no dia 17 de julho daquele ano, envolveu um A320 de matrícula PP-MBK. A aeronave havia decolado às 17h19, saindo do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), com destino ao Aeroporto de Congonhas (SP).

Pouco antes das 19h, a aeronave teve um problema no pouso e bateu em um prédio da TAM Express. Estavam na aeronave 187 pessoas, sendo 181 passageiros (dois eram crianças de colo) e seis tripulantes em serviço.

Em 2006, um Boeing 737 da Gol que havia decolado de Manaus (AM) caiu em Mato Grosso após ser atingido por um jato Legacy, matando 154 pessoas. O avião tinha Brasília como destino.