Avião da Voepass tinha problema no painel e pendências de manutenção, diz relatório de inspeção

O avião da Voepass Linhas Aéreas que caiu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), tinha diferentes consertos pendentes, incluindo problema em instrumento do painel, para-brisa quebrado, problemas em fivelas de cinto de segurança de passageiros e também no ar-condicionado.

Ainda que a maioria das questões não afete a segurança ou a operação do avião, as informações — divulgadas a partir de documento obtido pelo jornal O Globo — revelam um cenário de falta de manutenção na aeronave ATR-72.

O relatório de inspeção do avião define os problemas listados como de “ação corretiva retardada”. O principal defeito relatado foi no painel de navegação, em um dispositivo que não é obrigatório, mas facilita a visualização de informações como GPS, radar e outras para o piloto.

Apesar disso, não é possível afirmar se o problema no Indicador Eletrônico de Situação Horizontal (EHSI), nome do dispositivo defeituoso, tem relação com o acidente.

O relatório obtido pelo jornal também cita outros problemas da aeronave que possuem baixa probabilidade de terem causado o acidente, como a inoperância de um dos seis freios de roda e defeito no para-brisa do copiloto.

Havia, ainda, problemas em cortinas, assento, no carpete e no porta-copos do piloto. A VoePass não negou os problemas listados no relatório, mas afirmou à imprensa que a aeronave cumpria “todos os requisitos e exigências estipulados pelas autoridades e legislação setorial vigente".

Força Aérea Brasileira investiga caixas-pretas de avião

Em nota à imprensa, a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou que já iniciou os trabalhos de análise das caixas-pretas do voo do avião que caiu em Vinhedo.

"Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas", afirmou a FAB.

Ainda segundo a FAB, a próxima fase será de Análise de Dados. A nota também reitera que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) da FAB prevê divulgar relatório preliminar do acidente em prazo estimado de 30 dias.