Ministério Público do Trabalho vai investigar responsabilidade de Voepass em acidente aéreo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) irá abrir investigação para apurar a responsabilidade da Voepass Linhas Aéreas no acidente aéreo que vitimou 58 passageiros e 4 tripulantes nesta sexta-feira (9). Um avião comercial da empresa saiu de Cascavel (SC), mas não conseguiu chegar a Guarulhos (SP), caindo na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

O procedimento foi instaurado pelo procurador Marcus Vinícius Gonçalves em Campinas (SP), cidade próxima a Vinhedo e onde fica localizada a sede do MPT da 15ª Região. Segundo ele, "é evidente a lesão a direitos sociais indisponíveis ligados à segurança no meio ambiente de trabalho".

A investigação pretende "verificar a extensão dos fatos denunciados, apurar as devidas responsabilidades e adotar medidas que contribuam para obstar novos acidentes", informou o órgão por meio de comunicado.

O procurador determinou a expedição de ofício para a Voepass. Nele, é pedido que a empresa apresente as Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e os contratos de trabalho dos 4 tripulantes falecidos.

Acidente aéreo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, deixando 58 passageiros e 4 tripulantes mortos. As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos. Quatro cearenses também estão entre as vítimas.

A Voepass lamentou ocorrido em nota e informou que presta todo apoio as famílias das vítimas do acidente.

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação". Também foram acionados a Força Aérea Brasileira (FAB) e à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), além do Departamento de Polícia Federal de Campinas, para saber como está a investigação do acidente aéreo até o momento.