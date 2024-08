Resgate dos corpos das 62 vítimas da queda de avião da Voepass é concluído

A equipe de força-tarefa formada por bombeiros, peritos, policiais civis e federais encerrou na noite deste sábado (10) o resgate dos corpos das 62 vítimas que morreram em queda de avião da Voepass Linhas Aéreas.

A conclusão do processo ocorreu por volta das 19 horas. Foram vitimados pelo acidente 34 homens e 28 mulheres. Do total de 62 vítimas, duas foram identificadas, sendo o piloto e o copiloto.

A queda do avião da Voepass aconteceu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave partia de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos.

Após a priorização do resgate, os passos seguintes da operação devem ser definidos ainda na noite deste sábado e incluem, entre outros, a retirada dos destroços do local.

Os corpos foram começaram a ser levados ao Instituto Médico-Legal de São Paulo ao longo do processo de resgate e, segundo o jornal Folha de São Paulo, 50 deles já foram transportados até o local.

As famílias estão sendo atendidas com orientação jurídica e psicológica, além de também ajudarem na identificação dos corpos com coleta de material genético e informações que ajudem no reconhecimento dos parentes.