Arquiteto que desapareceu após show da Lady Gaga é encontrado morto no Rio

Seis dias após o desaparecimento nas águas da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o corpo de Igor Sousa da Costa, de 26 anos, foi localizado. O arquiteto estava na cidade para o show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado (3).

A informação foi confirmada pelo namorado do arquiteto, Wesley Oliveira. Os dois foram para o Rio de Janeiro para o show da cantora. De acordo com informações dos bombeiros repassadas ao portal g1, o corpo de Igor foi localizado no mar, próximo das ilhas Cagarras. O Instituto Médico Legal ainda vai confirmar a identidade da vítima.

Wesley e Igor começaram a planejar a viagem em janeiro deste ano, e desembarcaram no Rio de Janeiro na véspera do feriado, em 30 de abril. Eles retornariam para Anápolis, no interior de Goiás, onde moravam, no domingo (4) às 21 horas. O arquiteto trabalharia na segunda-feira (5).

"Ele desapareceu faltando seis horas para o nosso voo", lamentou Wesley. A família está realizando uma campanha nas redes sociais para conseguir arcar com os custos do traslado do corpo de Igor para o interior de Goiás.