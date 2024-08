Fase inicial da investigação sobre queda do avião em Vinhedo deve encerrar nessa segunda (12)

A Ação Inicial do trabalho de investigação sobre a queda da aeronave em Vinhedo, São Paulo, iniciada na última sexta-feira (9), deve encerrar nessa segunda (12), conforme a Força Aérea Brasileira (FAB). Uma nova fase deve ser iniciada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O acidente aconteceu por volta de 13h30 e causou a morte de 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. A próxima etapa da investigação envolve a Análise de Dados - momento em que serão verificados os detalhes relacionados aos voos.

O Cenipa, inclusive, concluiu a extração das informações das duas caixas-pretas da aeronave, neste domingo (11). Serão analisados:

Ambiente operacional

Fatores humanos

Componentes

Equipamentos

Sistemas

Infraestrutura

Com a liberação dos investigadores, a responsabilidade de retirar a aeronave e higienizar o local é do explorador do avião, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Neste domingo, peritos franceses chegaram ao País, que também aguarda representantes canadenses, envolvidos nos processos de fabricação da aeronave para contribuir com a investigação do que causou a queda.

Investigação

O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigações, confirmou que o conteúdo das caixas-pretas já foi extraído e os dados vão ajudar a compreender as causas do acidente.

“Agora, aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores, que ainda se encontram aqui comigo [em Vinhedo], regressarem a Brasília para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para a informação útil para a sociedade", considerou.

Os dois motores da aeronave serão guardados e analisados, na sede do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em São Paulo.

“Os motores serão segregados para a anterior análise de nosso pessoal engenheiro qualificado e experiente para emissão de laudo, como uma parte da investigação para se ter certeza se, durante o impacto, os motores estavam ou não desenvolvendo potência”, detalhou.

O relatório preliminar da investigação será apresentado em 30 dias, seguindo protocolos internacionais.