Salomão Magnin: veja o que se sabe sobre o caso envolvendo a morte do fisiculturista

O fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado morto no último sábado (29) no estacionamento do Beach Club Paradiso, em Porto Seguro, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, o jovem foi alvejado com pelo menos cinco tiros. Salomão não tinha passagem pela polícia.

O corpo do atleta estava enrolado em um lençol ao lado de sua motocicleta. A polícia acredita que Salomão foi morto na noite de sexta-feira (28), na Praça do Trabalhador, no bairro Mercado do Povo. Neste local, agentes da Polícia Militar encontraram estojos de munição no chão.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que está realizando diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Eles também disseram que estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança para auxiliar na investigação. Até o momento ninguém foi preso.

Legenda: Salomão Magnin durante competição de fisiculturismo Foto: Reprodução/Instagram

Quem era Salomão?

Em suas redes sociais Salomão publicava conteúdo sobre fisiculturismo, dieta, rotina de exercícios e desafios. No ano passado o rapaz publicou sua jornada de passar 30 dias comendo apenas hambúrguer. Segundo vídeo publicado, ele teria perdido 4 kg ao seguir uma dieta, segundo o fisiculturista, menos restritiva.

Antes mesmo de iniciar o fisiculturismo, ele já publicava a rotina de treinos, como musculação, corrida, calistenia e karatê. Salomão também compartilhava a alimentação para ganho de massa muscular, que envolvia bastante fast food, como pizza e hambúrguer.

A médica Sheila Matos que acompanhava o fisiculturista disse ao Uol que ele, "era um menino batalhador" e que para participar de sua primeira competição, em maio deste ano, o rapaz realizou a rifa de uma caixa de som entre conhecidos para conseguir arcar com os gastos.

Além da prática de esportes, o baiano cantava e tocava violão. Em postagens mais antigas nas redes sociais de Salomão é possível encontrar vídeos dele fazendo cover de músicas famosas da MPB.