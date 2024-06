Grávida que se jogou do 5º andar diz que empresário ria durante agressões

O suspeito de bater em namorada grávida que se jogou de 5º andar de prédio, Igor Costa Campos, de 39 anos, teria rido "enquanto praticava as agressões", declarou a vítima. O caso aconteceu em um condomínio de luxo, na Av. Luís Viana Filho, em Salvador (BA), no último domingo (9). Conforme o g1, Igor foi preso em flagrante.

O relato da vítima foi dado à polícia, em meio às investigações sobre o caso. Foi aberto um inquérito policial sobre o crime de lesão corporal dolosa. A namorada de Igor, que teve a identidade preservada, foi encaminhada ao hospital com fraturas múltiplas no corpo e um corte na pelve. Ela recebeu alta na segunda-feira (10).

Igor, que inicialmente foi detido por vizinhos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva na terça-feira (11). A vítima, de 27 anos, revelou que ele tinha utilizado álcool, cocaína e maconha antes de agredi-la. Ela foi atingida com chutes, murros e puxões no cabelo.

Conforme a investigação, a vítima e o suspeito teriam se conhecido há um mês. No fim de maio, ela comunicou que estaria grávida e ele afirmou que queria fazer o exame de DNA para atestar a paternidade.

Segundo o depoimento, o suspeito agrediu verbalmente a jovem. Ele acusava a vítima de traí-lo com "conhecidos".

A vítima disse que, depois de apanhar e pedir que Igor parasse, ela conseguiu se trancar no quarto. O homem teria tentado entrar no cômodo, gritando com ela, que se assustou e se jogou da janela.