Grávida cai de quinto andar de prédio de luxo para fugir de violência doméstica na Bahia

Uma mulher de 27 anos se jogou do quinto andar de um prédio em Salvador, na Bahia, para fugir do companheiro após revelar que estava grávida. Segundo informações do portal g1, por meio de fontes da Polícia Civil, ela teria sido agredida após expor a gravidez no último domingo (9).

O caso foi registrado no condomínio de luxo na Avenida Luísa Viana Filho (Paralela). A jovem, que não teve a identidade revelada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde, onde segue internada.

O homem suspeito de cometer a agressão, de 39 anos, foi preso em flagrante. Informações apontam que ele teria prendido a vítima antes que ela conseguisse fugir, pulando do 5º andar do edifício.

Conforme o g1, a vítima havia saído de Maceió recentemente, há pouco mais de 30 dias, para trabalhar na capital baiana. Ela, inclusive, teria conhecido o homem nesse local de trabalho.

O estado de saúde da mulher não foi divulgado até o momento. Já o caso segue sendo investigado pela polícia como lesão corporal dolosa.