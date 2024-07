Policiais da Bahia são presos após apresentarem conduta inadequada nas redes sociais

Dois policiais da Bahia, que também atuam como influenciadores, tiveram a prisão determinada pela Polícia Militar do Estado (PMBA) após apresentarem atitudes inadequadas nas redes sociais. A decisão afasta os agentes das atribuições profissionais para cumprimento das medidas disciplinares durante um período de 30 dias.

Em nota ao Diário do Nordeste, nesta terça-feira (16), a corporação detalhou que, de acordo com informações da Corregedoria, os PMs foram "punidos com sanção disciplinar, após devido processo administrativo, em conformidade com o estatuto da corporação".

Um dos penalizados é o soldado Clézio Santana Lins, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. Com mais de 47 mil seguidores, ele enfrentou um processo administrativo após afirmar, em entrevista a um podcast, que um dos colegas teria furtado a calcinha de uma mulher durante uma abordagem policial.

Em publicação feita nessa segunda-feira (15), o influenciador reconheceu o erro e considerou a punição justa, demonstrando gratidão por não ser demitido.

“Fui infeliz ao falar sobre uma ocorrência, criei uma situação para tornar o podcast engraçado. [...] Não vou recorrer, a decisão está aí, mais do que justa. Preciso do meu emprego, amo a minha profissão”, afirmou o policial, que revelou que ficará detido em uma unidade da corporação.

Além de Clézio Lins, outra agente punida foi a policial rodoviária Flora Machado, que acumula cerca de 492 mil seguidores. No Instagram, ela compartilha conteúdos relacionados a humor, religiosidade e vida fitness.

A influenciadora foi punida por divulgar propagandas de diversos produtos em suas redes sociais, entre os meses de abril e junho. Flora decidiu não entrar em detalhes sobre a decisão, limitando-se a declarar que segue “de cabeça erguida”.

“Estou bem, de pé, de cabeça erguida sempre. A vida é cheia de problemas e obstáculos. Por isso, temos que estar sempre firmes e fortes, com nossa fé inabalável”, declarou ela, em vídeo compartilhado nessa segunda.