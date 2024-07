Policial militar vê assalto, troca tiros e mata assaltante em Fortaleza

Um policial militar que saía do trabalho, ainda fardado, visualizou um assalto, trocou tiros com os assaltantes e matou um deles, no bairro Montese, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (15). Outro assaltante conseguiu fugir.

Conforme relatório da ocorrência obtido pela reportagem, um soldado (identidade preservada) pilotava uma motocicleta, pela Rua Barão de Sobral, por volta de 19h, quando viu dois homens armados em uma moto assaltando ocupantes de um carro.

O PM relatou que, no momento em que se aproximou, os suspeitos o viram e começaram a atirar. O militar afirma que houve troca de tiros, e ele conseguiu alvejar o garupeiro da motocicleta, que morreu no local. O piloto fugiu em seguida.

O homem morto foi identificado como Francisco Olivier Leandro Barros, que foi atingido por, pelo menos, quatro tiros (sendo dois na cabeça e dois no tórax). Com ele, de acordo com o relatório, foram apreendidos uma sacola com 17 celulares e um revólver calibre 32, com seis munições.

Após a ocorrência, o policial militar se apresentou espontaneamente ao 34º Distrito Policial (Centro), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).