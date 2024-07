Suspeito de matar policial militar a tiros e com golpe de machado em Caucaia é preso

Um suspeito de ter matado o policial militar David dos Santos ontem (13), em Caucaia, foi preso neste domingo (14), informou o governador Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais.

Ao compartilhar o fato, o governador cobrou justiça e prestou solidariedade pela morte do PM. “Que esse criminoso pague severamente na Justiça pela barbaridade cometida. Minha solidariedade aos familiares e amigos do soldado David”, afirmou.

O soldado David dos Santos Silva, de 30 anos, foi morto a tiros no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o militar havia sido ferido, ainda, com um "objeto cortante".

Conforme apuração do Diário do Nordeste, o objeto se trata de um machado, usado para golpear o pescoço do PM.

A vítima era natural de São Caetano do Sul (SP) e havia ingressado na Polícia Militar do Ceará há dois anos. Conforme a SSPDS, David estava lotado no pelotão de motos do Comando de Policiamento da Capital (1° CRPM).

Caso de Limoeiro

Na mesma postagem, o governador Elmano de Freitas informou “reforço” nas buscas pelos suspeitos de envolvimento em chacina ocorrida em Limoeiro do Norte e em ataque a tiros ocorrido em Itarema.

“Nosso secretário da Segurança, Roberto Sá, monitora pessoalmente esses casos. Lamento muito pelas vidas perdidas, mas reforço que nossas forças de segurança irão para cima desses criminosos e prenderão todos os envolvidos, um a um”, afirmou o governador.

Na postagem, ele reiterou que as forças de segurança serão reforçadas para “garantir mais segurança” à população.