Chacina deixa quatro mortos em zona rural de Limoeiro do Norte, no Ceará

Quatro pessoas foram mortas a tiros em chacina na zona rural do município de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, neste domingo (14). As vítimas são todas do sexo masculino, de acordo com a Polícia Militar, e foram assassinadas em uma residência. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida a um hospital da região.

O crime ocorreu na localidade de Canafístula no começo desta manhã, segundo o Diário do Nordeste apurou com o Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).

Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas. Conforme registros do local, uma delas usava tornozeleira eletrônica.

Equipes da PMCE estão em diligências para capturar os suspeitos da chacina. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso pela ação criminosa.

O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda resposta para atualizações.