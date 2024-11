Elevador cai de sexto andar em prédio de luxo e deixa dois mortos em Salvador, na Bahia

Dois funcionários de uma empresa de mudanças de Salvador, na Bahia, morreram após um elevador despencar de um prédio de luxo nesta quinta-feira (14). O empreendimento fica localizado no bairro Horto Florestal, na capital baiana, e o Corpo de Bombeiros foi responsável por atender a ocorrência.

Segundo informações do g1, as vítimas foram identificadas como Ariston de Jesus Santos, de 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, de 54 anos. Ainda que cinco funcionários da empresa estivessem realizando o serviço, apenas os dois estavam no elevador no momento da queda.

Até então, não há informações sobre o que pode ter ocasionado a queda. Além disso, também não se sabe se os dois funcionários estavam transportando móveis durante o acidente.

Informações do Corpo de Bombeiros, concedidas ao portal g1, apontam que o elevador despencou do 6º andar do prédio, de uma altura de cerca de 25 metros. O acidente ocorreu por volta das 10h20.

Em entrevista à TV Bahia, que esteve no local, funcionários relataram movimentos bruscos antes do ocorrido. Conforme outro morador, entretanto, o equipamento passava por manutenção de forma recorrente.

Um dos corpos das vítimas foi resgatado por volta de 12h15, conduzindo também a serragem dos escombros para a retirada da segunda vítima. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) compareceu ao local para encaminhar os corpos ao IML.