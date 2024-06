Fisiculturista de 22 anos é assassinado a tiros e corpo encontrado em praia de luxo na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte do atleta de fisiculturismo Salomão de Moura Ribeiro Magnin, de 22 anos. O corpo da vítima foi encontrado nesse sábado (29), no estacionamento de uma cabana de uma praia de luxo em Porto Seguro, litoral sul da Bahia.

Salomão foi atingido por cinco disparos de arma de fogo. Há suspeita de que o crime tenha acontecido em uma praça da cidade e a vítima levada morta até à praia.

Conforme o delegado Manoel Messias, Salomão foi encontrado enrolado em um lençol, ao lado da motocicleta dele. A vítima não tinha antecedentes criminais.

Nas redes sociais, seguidores lamentam a morte do jovem e se solidarizam com a família. Por nota, a PC diz que diligências estão em andamento para desvendar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.