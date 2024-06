Microexplosão atinge cidade gaúcha de São Luiz Gonzaga e uma pessoa fica ferida

Uma microexplosão atingiu o município de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, por volta de 22h30 do sábado (15), e foi classificado pela Sala de Situação da Defesa Civil do estado, que acompanha os efeitos das enchentes. O fenômeno ocorreu devido a intensa instabilidade associada a uma frente fria estacionária, juntamente com o fluxo de umidade do norte do país.

Segundo a Defesa Civil, uma pessoa ficou ferida. No início da madrugada do domingo, uma equipe do órgão prestou apoio à administração da cidade, conhecida como capital estadual da Música Missioneira e capital gaúcha do arroz carreteiro.

“De acordo com levantamento da prefeitura, cerca de 1.200 residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria municipal de Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais foram destelhados por ventos fortes e queda de granizo”, informou, em nota, a Defesa Civil.

O ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou que a situação tem sido acompanhada de perto, além do temporal que atingiu mais de 15 mil pessoas na cidade.

Conforme relato da Defesa Civil, a microexplosão pode ocorrer em meio a tempestades intensas com muitas descargas elétricas, granizo e muita água na sua base.

A conclusão sobre o tipo do fenômeno, de acordo com a Defesa Civil estadual, foi baseada nos danos ocorridos em São Luiz Gonzaga e nas imagens captadas do local pela Brigada Militar.

Guarnições da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, equipes da administração municipal, além das equipes da Defesa Civil estadual e municipal estão em atuação para auxiliar o município.

Ainda neste domingo (16), a Defesa Civil publicou alerta de chuva intensa, com risco de alagamento, ventos fortes e descargas elétricas.