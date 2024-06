Incêndio é registrado em restaurante de Copacabana

Equipes de bombeiros conseguiram controlar incêndio em restaurante localizado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (15). Os primeiros registros das chamas começou às 12h30. As informações são do O Globo.

A fumaça preta causada pelo fogo podia ser vista a distância por moradores e frequentadores do bairro. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. A situação foi normalizada por volta das 16 horas.

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro também atuou no local para orientar motoristas e pedestres.

Por enquanto, não há informações sobre a causa do incêndio.