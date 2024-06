Após briga no trânsito, motorista atira três vezes contra carro e vídeo registra ataque

Um motorista armado ameaçou e atirou contra um casal que estava em outro veículo durante briga de trânsito na Rodovia Castello Branco, em Boituva, interior de São Paulo. O incidente aconteceu na última sexta-feira (14).

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que o homem sai do veículo com uma das mãos para trás, se aproxima do outro carro e dá três tiros: um na direção da passageira e os outros dois no pneu.

De acordo com o g1, as vítimas registraram na Polícia Civil um Boletim de Ocorrência (B.O.) por tentativa de homicídio por motivo fútil com base nas imagens dos disparos, que viralizaram nas redes sociais.

COMO ACONTECEU?

Antes da ameaça e dos tiros, é possível ver o motorista de uma caminhonete do modelo Hilux sendo "fechado" por um veículo Tracker na altura do quilômetro 110 da rodovia, por volta das 14h. Os dois veículos encostam. Em seguida, o motorista do primeiro carro diz para as crianças, que seriam os filhos, ficarem no veículo. O homem e a mulher descem e caminham em direção ao outro veículo.

Armado, o homem pede para a passageira abaixar o vidro do outro carro. Durante o ocorrido, é possível notar que a vítima está ao telefone com a Polícia Militar e é orientada a não abrir a janela do carro.

Como não é atendido, o homem dá um tiro em um dos pneus do veículo e, depois, dispara em direção à passageira. A bala acerta apenas o vidro da frente do carro e ninguém fica ferido. A seguir, o suspeito atira novamente contra o pneu.

Em outro momento, o suspeito aparece dando coronhadas com a arma na janela da passageira e questionando: "o que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?". Por fim, ele e a mulher voltam para o veículo.

Legenda: Motorista no momento que dá coronhadas com a arma na janela da passageira Foto: Reprodução/Redes Sociais

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS?

Ao g1, a advogada Nayara Souza, informou que o casal, Gabrielle Gimenez e William Isodoro, seguia para Boituva quando teve o carro atingido na lateral por um motorista. O casal teria tentado contato com o outro veículo para checar os danos da batida, mas ele teria resistido e iniciado uma discussão.

Foram duas paradas segundo a advogada, na primeira, ainda no acostamento da rodovia o homem desceu armado e deu uma coronhada no vidro do passageiro. Na segunda parada, um pouco mais a frente o atirador desceu novamente com a arma em punho e atirou contra o carro. Ao todo foram cinco disparos, com a intenção de atingir o casal.

A advogada informou que vai tomar as medidas necessárias e espera que o atirador seja preso e a arma apreendida.

O atirador identificado como Adriano Domingues da Costa, disse inicialmente que o motorista do outro carro atingiu a traseira da caminhonete e durante 40 minutos teria seguido o veículo ameaçando a família.

Ele disse que estava com a família no carro e que foram para o interior comemorar o aniversário de casamento. O motorista que atirou contou também que a família está em choque e que vai se pronunciar sobre o assunto em breve.

A cada 1h, em média, cinco pessoas morrem no país, vítimas de discussões e brigas no trânsito de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.