Polícia investiga se herbicida causou a morte de cachorro de Cauã Reymond e de outros animais no Rio

Na última semana, cerca 40 animais foram intoxicados e ao menos sete morreram no bairro Oceânica, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um dos cães era o do ator Cauã Reymond. A Polícia Civil do Rio investiga se o uso do herbicida glifosato causou intoxicação.

A investigação começou após uma denúncia recebida na última terça-feira (11), que sugeriu que o herbicida poderia ter contaminado os animais. Uma moradora relatou ter visto um zelador aplicando o produto nas calçadas em frente ao prédio onde trabalha, seguindo ordens do síndico.

Em resposta, a Polícia Civil foi ao local, recolheu gravações das câmeras de segurança e apreendeu o borrifador, que foi enviado para análise e perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Os envolvidos também prestaram depoimento na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Os investigadores identificaram que o zelador teria aplicado o herbicida, popularmente conhecido como ‘mata-mato’, nos gramados do pátio de um condomínio da região. O herbicida é largamente usado na agricultura para controle de ervas daninhas, mas só pode ser usado em baixa concentração em ambientes não sujeitos a controle.

Relembre o caso de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond usou as redes sociais no último dia 8 para revelar que um de seus cachorros que foi envenenado morreu.

Um dia antes, também por meio das redes sociais, o ator havia revelado que seus dois cachorros foram envenenados em sua casa, no Rio de Janeiro. De acordo com Cauã, provavelmente o envenenamento teria ocorrido por meio de uma carne com chumbinho.

"Quem fez isso é uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, ama o bichinho, gato, cachorro, qualquer que seja o bicho… não quer ver ser cachorro envenenado", disse o ator.