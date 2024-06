Estudante de 17 anos enforca professor em escola pública do Paraná

Um estudante de 17 anos enforcou um professor dentro de uma sala de aula em uma escola pública de São Tomé, no noroeste do Paraná. O caso foi registrado na última quarta-feira (12), no Colégio Estadual Santos Dumont.

Segundo apuração do g1, o aluno, que cursa o 2º ano do Ensino Médio, enforcou o professor de 51 anos após ele modificar a posição da mesa do estudante, que se recusava a se juntar à fila com os demais colegas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ataque do aluno ao professor. Nas imagens, que não serão divulgadas para evitar a exposição da vítima e dos estudantes menores de idade que estavam na sala, o estudante tenta enforcar o professor, que está ajoelhado no chão.

O professor tenta se desvencilhar do aluno e outro adolescente se aproxima para ajudar, mas nenhum dos dois consegue interromper o ataque, que só para quando uma terceira pessoa se aproxima.

Em contato com a equipe da emissora RPC, o professor afirmou estar abalado e que cogita deixar a profissão após a agressão.

O caso foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude e, segundo a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, registrado na Ouvidoria e ao Departamento de Educação em Direitos Humanos.

Ainda de acordo com o g1 Paraná, 34 denúncias de agressões a professores cometidas por alunos foram registradas entre abril de 2023 e maio de 2024 no Estado. Destas, 18 foram agressões físicas.